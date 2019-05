Binacional: Javier Arce revela por qué no le tomó importancia a la Bolsa de Minutos

La recta final del Torneo Apertura, pese a estar punteros, se torna un poco complicada para Binacional. El conjunto dirigido por Javier Arce es uno de los que no ha cumplido con la Bolsa de Minutos y en los próximos compromisos deberán alinear a jugadores sub-20 para poder llegar a la meta requerida por las bases de la Liga 1.

"Estamos incluyendo a un Sub-20 y tengo como recambio a dos. Hay que actuar con bastante cautela, porque no se trata de hacer jugar a alguien por jugar. Demoramos el tema de la bolsa porque ponderé los puntos antes que los minutos. Seguramente si decidía por lo segundo no estaríamos en la posición que estamos. El reglamento me obliga y hay que tener la certeza de que los chicos serán muy importantes", explicó Javier Arce a Exitosa Deportes.

Javier Arce explica el desempeño de Binacional en la última fecha

"El tema de Aldair Rodríguez pasa por el tema de la obligación de jugar con un Sub-20. Tengo que sacrificarlo a alguien, porque no es por nada futbolístico. Collazos se lesionó de los meniscos y está entrenando en condiciones normales. Ya hizo su proceso de rehabilitación", agregó.

¿Binacional tendrá refuerzos para el Torneo Clausura?

"Siempre he conversado con el presidente sobre los refuerzos. Necesitamos dos o tres jugadores, no porque dude de lo que tengo, sino porque vamos a necesitar recambios. No vamos hacer nada porque la atención está puesta en las cuatro fechas que faltan", manifestó Arce.

Más noticias en otros medios: