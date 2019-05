Binacional: Javier Arce responde luego de ser comparado con Carlo Ancelotti

Llueven las comparaciones en Binacional luego del gran momento que atraviesan como líderes de la Liga 1. Ahora, Javier Arce ha sido comparado con Carlo Ancelotti y en redes sociales se ha viralizado el apodo "Arcelotti", en referencia al exitoso entrenador italiano que actualmente dirige al Napoli de la Serie A.

Por esta razón, Javier Arce respondió a aquellos que lo comparan con el estratega italiano: "Tomo con buen agrado la comparación que se me hace ahora mismo en las redes sociales, que me asemejen con el técnico italiano Carlo Ancelotti, cuando me dicen 'Javier Arcelotti' me cae bastante bien, sonrío porque yo no voy a perder el hilo de mi trabajo, que está avanzando", indicó el DT de Binacional a Radio Nacional.

Por ahora, Binacional tiene una ventaja de 5 puntos sobre Sporting Cristal y se mantiene como sólido líder del campeonato. "Todavía quedan 12 puntos por jugar, es cierto que llevamos una ventaja pero hay que trabajar cada partido. En las instancias finales las situaciones son bastante apretadas, vamos a esperar, el grupo está fuerte", indicó el técnico a Radio Ovación.

Video: GolPeru

Cabe recordar que en los últimos días se ha especulado sobre un posible interés de la dirigencia de Univeristario de Deportes en fichar a Javier Arce para el Clausura. Veremos.

