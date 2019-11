Pese a que Javier Arce hizo historia al mando del club Binacional, logrando el título del Torneo Apertura, el cual fue determinante para que “El Poderoso del Sur” se instale en la finales de la Liga 1, el entrenador nacional no se llevó el mejor recuerdo de la dirigencia del equipo puneño.

“Me fui dolido. Prácticamente, me obligaron a tener que renunciar por falta de respeto, y no lo voy a permitir. Cuando intentaron cruzar el espacio que a mí me corresponde como técnico y tomar decisiones por alinear un jugador, por decidir por los jugadores juveniles, por algunos días de descanso, quisieron meter jugadores, presionarme para que juegue tal jugador, no lo voy a aceptar y me fui por eso, me fui dolido”, señaló Arce en dialogo con Capital Deportes.

Asimismo, el ex DT de Binacional reveló la insólita cantidad de dinero que le ofreció la dirigencias tras la obtención del título del Apertura.

“Lo que más me dolió, a pesar de los mil problemas que tenía después de lograr título, cuando la dirigencia prometió un premio cinco mil soles. Yo pensé que eran 5 mil soles para cada jugador y no. Eran 5 mil soles para repartirse entre los 27 o 25 jugadores que teníamos por haber logrado el título del campeonato Apertura”, agregó el estratega.

Por último, tras ser consultado sobre su sensaciones para la gran final que disputará en una semana su ex equipo solo tuvo los mejores deseos para sus ex dirigidos.

“Yo, por el grupo, me gustaría que sea Binacional (campeón) porque yo sé lo que sufrimos, yo sé lo que tuvimos que hacer para lograr ese famoso título. Estoy seguro de que, si no hubiéramos logrado ese título del Apertura, Binacional no estaría disputando la final, estaría disputando la semifinal. Me gustaría porque conozco al grupo, porque fui participe de eso y porque luchamos contra todos los problemas que tuvimos y lo conseguimos”, remató.