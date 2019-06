​Binacional | Donald Millán revela que su renovación aún no está al 100% | VIDEO

Donald Millán reveló tras el choque entre Binacional y Sporting Cristal que su renovación con el cuadro provinciano todavía no está 100 por ciento cerrada. La idea del club es mantener a una de sus piezas principales en la campaña del Torneo Apertura, donde se consagraron campeones con una fecha de anticipación.

Millán habló de su futuro

'Es lo que he podido hablar ayer (mantenerse en Binacional) con los directivos y lo más seguro es que me quede', aseguró el cafetero que todavía no confirma por completo su permanencia en el 'Poderoso del Sur'.

'Creo que cuando llegó la expulsión se nos hizo muy complicado porque Cristal es un gran equipo, nosotros con 10 debíamos hacer doble esfuerzo, con espacios que se dejaron y ahí el resultado. Estamos felices con el logro que hemos conseguido, pero esto no para, no queríamos este resultado, pero se podía dar. Ahora tomar unos días de descanso para pensar en lo que se viene', agregó a Gol Perú.

Binacional tendrá que mejorar aún ciertos aspectos, como pelearle a los rivales más 'pintados’ la posibilidad de una victoria si quiere tener más opciones con miras al título nacional, pues fue superado por Sporting Cristal- que venía herido-, sin atenuantes.

Cristal encontró los goles a través de Martín Távara (14'), Paulo Gallardo (47') y el uruguayo ‘Chorri’ Palacios (85'), mientras que Aldair Rodríguez, finalizando el primer tiempo, igualó momentáneamente el partido con un cabezazo. Toda la jugada previa fue del colombiano Donald Millán.

