El mediocampista de Binacional, Donald Millán conversó con Ovación.pe y confirmó que está fuera de peligro tras el brutal choque que sufrió el auto en donde viajaban sus otros compañeros Juan Pablo Vergara y Jefferson Collazos.

“Me van a disculpar, pero en estos momentos no podemos hablar. Son golpe pero todo bien...”, aseguró Millán en un corto diálogo con Ovacion.pe.

Roberto Mosquera también se refirió al accidente de sus pupilos

“Él (Vergara) estaba un poco atontado y cuando llegué a la clínica estaba en camilla, me reconoció y conversamos. Collazos tiene un golpe en la pierna y #Millán en el abdomen. Si juegan o no juegan no interesa en este momento”, comentó Mosquera en RPP Noticias.

“Ellos han pasado el peaje, ha habido una lluvia fuerte y se golpeó la camioneta de Juan Pablo (Vergara). Teníamos que entrenar ahora en la tarde. Los tres están golpeados”, acotó.

Mosquera pide no informas “cosas que no son ciertas”

“He leído cosas en redes que no son ciertas. Tenemos que ser sensibles ante los problemas de cualquier ser humano. Hay un margen de crueldad inaceptable”, sentenció.

Más información en El Bocón.pe:

Alianza Lima | Carlos Beltrán sobre jugada previa al gol de Aldair Fuentes: “Hice la de Ronaldinho” [VIDEO]

Alianza Lima vs. Sporting Cristal | Mauro Cantoro: “Si juega Herrera el miércoles, tiene que ser titular” [VIDEO]

MEMES tras el Alianza Lima vs. Sporting Cristal: mira las mejores reacciones vía Facebook tras el triunfo blanquiazul en Matute | FOTOS