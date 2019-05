Binacional: Andy Polar no jugará ante Alianza Lima en la fecha 15 del Torneo Apertura

Se pierde el partido. Binacional cayó el último viernes ante Sport Huancayo en Juliaca y de esa manera perdió su invicto en condición de local, el equipo dirigido por Javier Arce no la pasó nada bien en el estadio Guillermo Briceño porque no solo cayó ante el 'Rojo Matador' sino que también perdió a una de sus figuras para el siguiente duelo.

Pues se trata de Andy Polar, quien vio una tarjeta amarilla en su último encuentro y no podrá jugar ante Alianza Lima en la próxima jornada. Los celestes llegarán a Lima el siguiente fin de semana pero el jugador sensación de la Liga 1 y actual convocado a la selección peruana sub 23 no estará presente.

LEE ADEMÁS: Claudio Pizarro renovó un año con Werder Bremen y no jugará en Alianza Lima | VIDEO

LEE ADEMÁS: Unión Comercio: Matías Succar anotó golazo espectacular en goleada ante UTC | VIDEO

El volante ya cuenta con sus tres tarjetas amarillas que lo llevan a una sanción de una fecha. Pues fue amonestado en la fecha 11 ante Melgar de Arequipa, luego en la jornada 13 con Unión Comercio y finalmente en la fecha 14 ante Sport Huancayo.

Sin duda alguna, es una baja importante para el equipo de Javier Arce que lucha por el título del Torneo Apertura con Sporting Cristal. Incluso ambos equipos se enfrentan en la última jornada del campeonato en donde se conocerá al campeón del primer torneo del año.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Son como el vino: Claudio Pizarro y los futbolistas más veteranos que se mantienen en las ligas top [FOTOS]

Sin diferencias: U. de Chile y Colo Colo empataron 1-1 por fecha 13 del Torneo Nacional 2019