Sporting Cristal | Beto Da Silva sobre su regreso con 'celestes': "Sería muy feliz"

Luiz Da Silva es uno de los delanteros que tiene mayor posibilidad de regresar a Sporting Cristal para reemplazar al lesionado Emanuel Herrera, el otro es Irven Ávila, pero la afinidad de 'Beto' con el club celeste le daría un plus en la directiva al momento de tomar la decisión final.

'Beto' será feliz en Cristal

Para Da Silva el regresar a Sporting Cristal a mitad de año sería algo que le agradaría, pero es consciente de que la decisión final no está solo en sus manos 'A mis 22 años tengo posibilidad de despegar y sigo buscando lo mejor de mí para poder dar muchas alegrías. Nunca vi como un problema volver a Sporting Cristal, es un club grande que participa en torneos muy fuertes. Si me toca regresar, seré muy feliz, pero tendría que conversar para ver cuál es la mejor opción', comentó 'Beto'.

El joven delantero que también ha sido considerado en la lista preliminar de Ricardo Gareca pensando en la participación de la selección peruana en Copa América 2019. 'Tengo que estar atento, uno tiene que dar lo máximo en el club, no puedo decir que me lo esperaba, pero sabía que había una pequeña posibilidad, gracias a Dios se dio y solo toca aprovechar la oportunidad. Me acomodo en el frente de ataque, me ha tocado jugar en todas las posiciones de ofensiva y estaré óptimo en el puesto que me quiera el profesor Gareca', agregó el delantero que pertenece actualmente a Tigres del fútbol mexicano.

