Soñaba con ser arquero, pero ahora está muy cerca de anotar 100 goles en Perú

Desde chico lo tenía claro: quería ser futbolista profesional y cuadrarse bajo los tres palos. Su obsesión era llegar a convertirse en un arquero, pero ciertas circunstancias originaron que lo cambiaran de puesto y no le fue nada mal. Prueba de ello es que Bernardo Cuesta, delantero de FBC Melgar, está cerca de llegar a las cien anotaciones en el fútbol peruano.

“Fui arquero, me gustaba mucho. Jugaba en una canchita chica del barrio. Estaba en las categorías menores. Después hubo un regalo (de Santa Claus) que me dijo que debía hacer goles y aquí me tienen”, contó el atacante argentino a La República Sur de Arequipa.

Su lugar en el mundo es Arequipa

Cuesta no jugará contra Alianza Lima por suspensión, pero confía en que pueda estar presente en el choque contra Deportivo Municipal ya que arrastra una dolencia en la rodilla derecha. Su idea es ayudar al cuadro mistiano a ganar el Torneo Clausura y seguir aumentando su cifra goleadora con Melgar.

“Sé que mis compañeros harán un buen trabajo y buscarán el triunfo en Matute”, dijo refiriéndose el partido contra los blanquiazules.

“Voy a llegar a los cien goles con Melgar cuando se tenga que dar, todo llega a su tiempo pero habrá que estar en una buena racha”, añadió a la vez que manifestó que no se veía jugando, aquí en Perú, en otra escuadra que no sea la institución arequipeña, en donde además espera terminar su carrera.