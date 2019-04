Benjamin Romero responde a Córdova: "Es un tema de policías, no de estadio"

Fuerte y claro. Debido a las declaraciones del técnico de Universitario tras la suspensión del clásico, el gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamin Romero indicó que el problema del partido es por la Policía Nacional y que Matute no tiene la culpa de nada.

"Él no entiende. No es un tema de estadio, es un tema de policías, no tiene sentido cambiar la localía. La PNP nos dijo que tienen a los efectivos en el interior del país", señaló el directivo 'grone'. Y es que Córdova aprovechó la conferencia de prensa que se venía desarrollando en Campo Mar para acusar a Alianza Lima de postergar el encuentro 'una vez más'.

Incluso, el estratega chileno 'dio la opción' de trasladar el clásico del fútbol peruano al estadio Nacional cuando el problema no era Matute sino la seguridad que iban a brindar los efectivos policiales en La Victoria.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS