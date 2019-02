Benjamin Romero: "Alianza Lima es una marca poderosa"

Alianza Lima debutará mañana en el Torneo Apertura de la Liga 1 frente a Sport Boys en una fecha muy especial, ya que el 15 de febrero cumplirá 118 años de vida institucional y espera recibirlo a lo grande. Benjamín Romero, gerente de marketing y comercial del club, comentó en una exclusiva a EL BOCÓN sobre las actividades para dicho evento y lo que planean hacer de cara al futuro en el elenco blanquiazul.

Entrevista: Jean Pierre Maraví / Fotos: Gerardo Marín

¿Cuál es la expectativa para el aniversario de alianza lima?

Abriremos puertas desde las 5:00 p.m. Habrá un show de aproximadamente dos horas. Tendremos tres grupos musicales invitados: Barbieri, Camagüey y Tommy Portugal. Tendremos algunas actividades realizadas por nuestros sponsors con diferentes premios para que venga la familia junto a sus niños. A las 8:00 p.m., debutará nuestro reformado primer equipo junto al comando técnico de primer nivel. Esperamos que sea una gran fiesta para todo el mundo. Que tengamos un gran ambiente y que sea una Noche Blanquiazul número 2, ya que queremos llenar el estadio.

¿Tuvo éxito vender los abonos?

Afortunadamente, hemos vendido y batido el récord de 3 mil abonos de 6 mil abonos que pusimos a la venta. En todo el 2018 no llegamos a los 2700 abonos. Esto es una cultura nueva en Perú. Pensamos que es bien importante porque tenemos que hacer como algunos otros estadios acá mismo en Sudamérica, donde la tribuna se llena con los abonos. Todo esto es bien importante para el club, pero también para nuestros aficionados porque pueden tener descuentos. Financieramente sin dudaes mucho mejor, van adquiriendo beneficios, y año tras año esperamos maximizarlos con premios y rifas. Además, tienen la prioridad en la compra para elegir sus sillas primeros que los demás. Incluso buscamos que en el futuro exista mayores descuentos en otras cosas.

¿Cuántas entradas se han vendido?

A falta de poco hemos logrado vender cerca de 28 mil entradas de un total de 30 mil que pusimos en venta. Esperamos que sea un gran partido ante Boys por la Liga 1 con estadio lleno. Por las disposiciones de las autoridades tenemos nuestra tribuna de Oriente lateral disponible para el hincha del Boys. Los primeros que compren su entrada podrán entrar ahí.

¿Qué estrategias utilizó para captar auspicios?

Alianza Lima es una marca muy poderosa. Es el equipo más antiguo del Perú y tiene la hinchada más grande. Esto nos ayuda a que la marca se vuelva más atractiva. Junto a todos los gerentes vamos caminando firmes al mismo objetivo. Tenemos una organización muy bien manejada con unas finanzas bien organizadas, con unas políticas y estructura serias, trasparentes y con auditoria externa e interna que cualquier equipo profesional que quiera el éxito tiene que tener detrás una empresa bien organizada.y afortunadamente vamos por buen camino.Nos falta mucho por hacer, pero seguimos caminando en esta ruta interesante.

¿Y cómo van con el tema de los sponsors?

Durante un año hemos trabajado muy duro para completar nuestros sponsors. Tenemos al banco Pichincha como sponsor principal. Contamos con el auspicio de Doradobet, una casa de apuestas bien posesionada no solo en Perú, sino en Latinoamérica. También está Kia, compañía de autos reconocida a nivel mundial, y Assist Card a nivel de seguros de viajes. Nike a nivel de fútbol y deportes es la número uno. Estamos bien rodeados y demostrando seriedad. Lo único que nos interesa es tener alianzas en lo más alto ayudando a los demás clubes a que mejoren la industria del fútbol peruano y vuelva a tener el reconocimiento de los 70 y 80.

¿Cómo va el tema de pagos?

Uno no puede subir cinco escalones al mismo tiempo. Acá vamos subiendo escalón por escalón, pero seguros de lo que estamos haciendo. Creo que esto es lo que más debe valorar nuestra hinchada. Acá no hay intereses personales. Gracias a eso somos un club valorado e inclusive uno de los primeros en obtener el tema de licencias y estamos pagando nuestras acreencias, la deuda concursal, pagamos todos los salarios al día. Inclusive haciendo prepagos. Es un club que está bien organizado y hoy en día somos ejemplo. Eso creo que lo valora la hinchada. En el mes de diciembre se hizo un arreglo a la cancha , el club levantó todo el campo. Se hizo un resembrado y se trabajó en el drenaje, uno de los principales defectos en el pasado. Además, trabajamos de la mano con la policía para que nuestros alrededores sean más seguros. Alrededor de esto gira una cultura, mística que no tienen ningún otro equipo en Perú ni en el mundo. Es un motivo de orgullo lo que sienten los hinchas de Alianza Lima.

¿Qué objetivos se han propuesto en el área de marketing?

Estamos viendo junto a la compañía aliada Nike la posibilidad de abrir nuestra primera tienda en el estadio y, ¿por qué no?, tener varias tiendas en diferentes zonas de la ciudad en el futuro. Estamos lanzando nuestra página web. Además, mejoramos el canal de YouTube. Queremos ofrecer mejores cosas a nuestros hinchas. La parte deportiva ha hecho grandes esfuerzos al traer ese comando técnico encabezado por Miguel Ángel Russo y reforzarse bien. Eso rebota al área de marketing porque estamos construyendo futuro y atrae a los niños con ese juego que se identifica a Alianza Lima.

¿De qué otra manera piensan atraer al hincha de Alianza Lima?

Tenemos pensado en ofrecer nuevos productos para que la gente tenga a su equipo en el corazón. Toda la estrategia está enfocada en que Alianza sea una organización sostenible en el tiempo que es lo más importante.

¿Piensan copiar algún modelo del extranjero para sus futuras presentaciones del equipo?

Es muy importante para cualquier compañía hacer Benchmarking. Esto yo lo he hecho tanto en Millonarios como estando aquí. Siempre traeremos las mejores enseñanzas. Somos modelos de imitar en muchas partes. Traer una figura de talla internacional es bueno, pero en el momento no está pensado.Tenemos ex-jugadores de Alianza Lima de primer nivel que en algún momento podemos invitar.

¿Qué otras promociones piensan realizar en Alianza Lima con respecto al tema de entradas?

Todo en la vida no puede basarse en promociones porque precisamente para que seamos sostenible en el tiempo tenemos unos precios adecuados, cómodos, estudiados financieramente. No podemos malbaratar nuestros precios porque dilapida nuestra marca. Sí respetamos a nuestra afición y queremos concentrarnos en el tema de abonos.

¿Esperan cerrar con más auspiciadores?

Nosotros hasta el año pasado teníamos los auspicios del uniforme totalmente llenos. Logramos una negociación con NIKE, pero hemos logrado tener dos nuevas posiciones en las clavículas y en short trasero. Estamos en la búsqueda de estos dos nuevos sponsors, es una gran vitrina para llegar al público. Nosotros tenemos unos precios de acuerdo al nivel de Alianza Lima.

Finalmente, ¿Qué otras innovaciones piensan hacer con el tema de camisetas?

Con Nike hemos recibido todo el apoyo. La idea de sacar la camiseta de mujer fue increíble. Ropa de calle es una tendencia para que la gente se vista. Estos temas se están manejando.