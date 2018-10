Pablo Bengoechea tras empate: "El rendimiento de Alianza me ilusiona"

Alianza Lima rescató un empate frente a Sport Boys por 1 a 1, pero es un resultado que no ayuda en nada, ni en el acumulado ni en la tabla del Clausura. Pese al resultado, el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, quedó conforme con lo que mostró su equipo.

"Estoy conforme con lo que se hizo hoy, quedé conforme con la actitud del equipo, me gustó como manejó la pelota, como fue al frente. A mí no me gustan los equipos que tienen la pelota y demoran 30 segundos en llegar a la mitad de la cancha", afirmó el técnico de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Además, destacó las cualidades de su equipo ante Sport Boys: "El equipo intentó jugar por bandas, remató de media distancia, se corrió riesgos, la defensa estuvo muy cerca del mediocampo. Yo estoy conforme, el resultado es otra cosa. Quedo contento solo cuando el equipo gana pero el rendimiento me deja tranquilo y me ilusiona de cara a los partidos que faltan", agregó el técnico.

Finalmente, hizo una comparación con los otros partidos de Alianza Lima en el Nacional: "El partido de hoy lo analizo diferente a lo que vimos frente a Garcilaso y Municipal acá en el Nacional. Contra Garcilaso yo no quedé conforme", sentenció.

