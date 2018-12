Bengoechea a Melgar: 'No hay que intentar ganar en los escritorios'

Pablo Bengoechea fue claro tras la primera semifinal del Descentralizado 2018 realizada entre Alianza Lima y Melgar en 'Matute'. Técnico 'blanquiazul' se mostró en contra del cambio de árbitro principal a días del cotejo en La Victoria y ahora, a poco de jugar en Arequipa, pide que no se intente sacar ventaja con decisiones que puedan comprometer el transcurrir de las acciones en el campo.

'No hay que intentar ganar en los escritorios'

'Con respecto al árbitro vamos a ver qué decide Melgar, qué árbitro le gusta. Tal vez mañana nombren un árbitro y al jueves al mediodía lo cambian. A nosotros no nos gusta eso. No tiene que salir un equipo a protestar que cambien el árbitro. Eso no es legal. No está bien, por eso ya de antemano, que Melgar avise qué árbitro quiere. Ojalá el árbitro tenga toda la suerte del mundo', comentó el estratega de Alianza Lima tras el emocionante 3-3 que regalaron en 'Matute' 'blanquiazules' y el 'dominó'.

Video : DirecTV Sports (36:20)

'Los futbolistas son los importantes, ellos son los protagonistas, ellos son los que aciertan y ellos son los que equivocan algunas veces, pero ellos son los más importantes. A todos los que estamos afuera, no llamar la atención, no pasarse de vivos, no querer ganar en los escritorios. No hay que cambiar los árbitros. Al que le toque nombrar al árbitro que tenga total tranquilidad y que nombre al que crea conveniente durante este partido', agregó el estratega del equipo victoriano.