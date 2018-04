Bengoechea sobre Leyes: "Se va acercando al jugador que yo conocí en Peñarol"

Se han jugado once fechas del Torneo de Verano y Gabriel Leyes, delantero de Alianza Lima, no sabe todavía lo que es celebrar un gol con la camiseta del cuadro íntimo. No un tanto suyo, por lo menos. No obstante, el atacante uruguayo sigue gozando de la confianza de su entrenador Pablo Bengoechea.

Feliz por haber ganado el Clásico a Universitario de Deportes, el 'Profesor' Bengoechea compareció ante la prensa y, entre otras cosas, destacó el buen trabajo hecho por su compatriota. Y dejó una frase que puede ser optimista o poco realista, según sea el color del cristal con que se mire. "(Leyes) Se va acercando al jugador que yo conocí en Peñarol", aseveró el DT aliancista.

Al 'Profesor' no le gustó lo ofrecido por su equipo en el primer tiempo.

Sobre el encuentro contra los cremas, Pablo Bengoechea reconoció que su equipo no hizo un buen primer tiempo y que el punto de quiebre fue el primer gol de Alejandro Hohberg. "Hicimos un mejor fútbol a partir de ahí. En el primer tiempo cometimos errores", admitió.

"Los clásicos siempre son un campeonato aparte. Sentimos la tranquilidad de que le dimos una alegría a nuestros hinchas. Los jugadores hicieron un gran sacrificio para sobreponerse a una semana difícil en la que recibimos muchas críticas", añadió el estratega uruguayo.