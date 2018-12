Bengoechea ironizó con declaraciones de Cúneo sobre hinchaje de Carrillo

Siguen las respuestas. El técnico uruguayo Pablo Bengoechea no se quedó atrás y esta vez respondió a las declaraciones del presidente de Sporting Cristal en las últimas horas. Pues Federico Cúneo dijo que el árbitro del encuentro del dia domingo, Victor Hugo Carrillo, es hincha de Alianza Lima.

"Ojalá se cumpla porque dicen que el equipo del que Víctor Hugo Carrillo es hincha, gana", expresó en conferencia de prensa. Asimismo, el técnico uruguayo dijo haber escuchado las declaraciones de Victor Hugo Carrillo, lo cual le gustaron mucho.

"No tengo claro por qué Federico Cúneo ha dicho eso. Ayer escuché a Carrillo hablar y me gustó mucho. Porque ya fue hincha de San Martín, de la 'U', de Sporting Cristal cuando le tocó una final ante Real Garcilaso. Ya ha sido hincha de todos los equipos", agregó.

Por otro lado, Bengoechea hizo una comparación sobre si hubiese pasado lo mismo con Alianza. "Si alguien de Alianza saliera a hablar así del árbitro, me disgustaría y lo haría público. No me gusta. Es totalmente injusto. Durante el año los árbitros se equivocan a favor y en contras muchas veces porque es humano. Si no, pondrían a dirigir a una máquina. Por eso también es lindo el fútbol: porque tiene fallos que se discuten permanentemente", apuntó.

Finalmente, el ex técnico de Peñarol deseó toda la suerte del mundo a Victor Hugo Carrillo y espera poder ganar el partido del domingo, y sino felicitará a Sporting Cristal por el título obtendría.

