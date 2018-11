Bengoechea habló de su continuidad en Alianza Lima tras ganar el clásico

Alianza Lima le pudo dar vuelta al clásico ante Universitario de Deportes, reaccionando en la segunda etapa. El equipo revivió en el encuentro gracias a dos cambios claves de Pablo Bengoechea: Neka Vílchez y Kevin Quevedo. El entrenador blanquiazul analizó la victoria y además habló de su continuidad.

Conforme con el resultado

Para Pablo Bengoechea, fue un gran partido de los blanquiazules en líneas generales: "Creo que fue un partido muy completo de Alianza, estoy muy conforme y muy agradecido a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y por lo que jugaron, hicieron un gran partido", dijo el técnico tras el clásico.

No cambiaba nada

Además, no quiso especular sobre qué hubiera pasado si jugaban contra San Martín a mitad de semana: "Nosotros estábamos pensando en este partido desde hace tiempo, los clásicos son siempre partidos especiales. Nosotros lo que teníamos muy claro era el esfuerzo y el rendimiento que teníamos que tener por la institución a la que defendemos. Tenemos futbolistas que saben jugar estos partidos y que le explican a los más jóvenes, no sabría decir que hubiera pasado si jugábamos el miércoles pero casi seguro que íbamos a llegar bien también".

Su futuro aún no es claro

Por otro lado, habló de su futuro. "De cara al futuro de la institución y al mío vuelvo a repetir que no tengo decidido lo que voy a hacer, tengo que ir a Uruguay y ver el tema familiar. Lo que el club responsablemente tiene que hacer es tener otras opciones, no vaya a ser que se entere en diciembre que yo no vaya a seguir, eso los clubes lo hacen siempre. Yo no tengo claro lo que voy a hacer", sentenció el entrenador.

LEE ADEMÁS