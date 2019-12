Alianza Lima no la tiene fácil. Para salir campeón deberá ganar este domingo en Matute con 3 goles de diferencia para alargar el partido e ir a la tanda de penales. Una posibilidad que el ‘Profe’ viene trabajando hasta en sus sueños, pues asegura incluso haber visto a Gallese siendo la estrella del partido.

“El barbas me manda muchos mensajes, lo que no me ha dicho si es que ganamos en el alargue, porque estoy soñando con Pedro atajando los penales que nos sacarán campeón”, afirmó.

No obstante, aseguró que los 14 que ingresen al campo darán todo de sí para sacar al equipo campeón.

“El domingo, los 11 que arranquen y los 3 que entren representarán a millones de aliancistas. Al final del partido igual nos abrazaremos porque no nos guardaremos nada y dejaremos todo. Ojalá sea un abrazo de campeón”, dijo.

Finalmente, Bengoechea pidió a todos los hinchas ‘blanquiazules’ apoyar incondicionalmente al equipo hasta el final. “El mensaje a nuestros hinchas es que apoyen, que no tiren nada a la cancha, que no hagan nada que demore el juego. Seamos buenos locales, Binacional no tiene culpa de nada, son un rival que está en la final por méritos propios”, señaló el DT de Alianza Lima.

