Bernardo Cuesta, delantero argentino y exjugador de Melgar, descartó volver al fútbol peruano para fichar por Universitario de Deportes, luego que en los últimos días se especulara su posible llegada al equipo de Ate.

“No se de donde salió la noticia que si no me adapto en Tailandia jugaría en Universitario de Deportes. No hay nada de verdad en eso”, contó en entrevista a Las Voces del Fútbol de radio fiesta.

Sobre Melgar, equipo donde fue campeón nacional y goleador, dijo: “Me pone triste irme por todo lo que viví en Melgar. La gente siempre me dio su cariño. Cuando sea el tiempo de una posible vuelta, aquí estaremos. Uno nunca sabe el destino, pero el tiempo dirá cuando será”.

Bernardo Cuesta jugó 7 años en tres etapas en Melgar (2012-2014/2015-2016/2018-2019). Su mejor año fue el 2019, donde anotó 27 goles en Primera División. Fue campeón nacional el 2015 y subcampeón el 2016.

