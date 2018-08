Así reaccionó la prensa chilena por el campeonato de Cristal con Mario Salas

Por todo lo alto. El técnico del campeón del Torneo Apertura, Mario Salas, ha sido elogiado por la prensa chilena debido al buen trabajo del Sporting Cristal. Los cerveceros lograron su segundo título del año debido a la derrota de Alianza Lima ante UTC de Cajamarca en el estadio de Matute.

Los blanquiazules eran los rivales directos de los celestes y no lograron llegar con chances de pelear el torneo hasta el fin de semana. Asimismo, el chileno ha recibido una serie de reconocimientos por la prensa de su país, quienes no dudaron en destacar el trabajo del ex técnico de la Universidad Católica.

Una de las radios más reconocidas del país mapochino, publicó la siguiente nota.

Uno de los titulares más destacados fue: "Nadie puede detenerlos", de radio Agricultura.

Los reconocimientos fueron varios y Mario Salas sorprende en Chile por los campeonatos obtenidos con Sporting Cristal en Perú.

El conjunto rimense recibirá este fin de semana a Sport Rosario en el estadio Alberto Gallardo que lucirá lleno en sus tres tribunas, pues las entradas para el cotejo final ya se agotaron y los cerveceros podrán celebrar su primer título en dicho estadio. Los del Rimac ya tienen una verdadera fiesta para celebrar el buen momento del equipo.

