Así quedó la tabla del Torneo Apertura con la derrota de Alianza Lima

Alianza Lima sucumbió 2-0 ante Real Garcilaso en Cusco, pero a pesar de eso se mantiene momentáneamente en lo más alto de la tabla de posiciones en el Torneo Apertura. Cuadro de Pablo Bengoechea recibió dos goles en el primer tiempo y después de so, no encontró la brújula para siquiera poner el descuento.

Así va la tabla de posiciones

Con goles de Jhonny Vidales de penal (41') y Iván Santillán (45+2') los cusqueños aseguraron los tres puntos ante un Alianza Lima que nunca llegó a meter el partido a su ritmo de juego. Mañana se completará la fecha con los choques entre San Martín vs Sport Huancayo, Cantolao vs Deportivo Binacional y Universitario vs Ayacucho.

En la próxima jornada, que se realizará después del Mundial Rusia 2018, Alianza Lima será local en el estadio Alejandro Villanueva ante Comerciantes Unidos, mientras que Real Garcilaso visitará a Deportivo Municipal en el Miguel Grau del Callao.