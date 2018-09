Arquímedes Figuera se pronunció contra insultos xenófobos en su contra

Después de la derrota de Universitario de Deportes a manos de FBC Melgar, en Arequipa, el volante Arquímedes Figuera, que fue expulsado en ese encuentro, denunció a través de las redes sociales que fue víctima de insultos xenófobos.

Vía su cuenta oficial en Instagram, el mediocampista venezolano aseguró sentirse orgulloso de sus raíces y que no se avergüenza del país de su procedencia ni de la forma cómo sus compatriotas se ganan la vida en suelo peruano.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago", escribió Arquímedes Figuera.

Si bien Figuera no detalla quiénes lo insultaron (si fueron los hinchas del 'Dominó' o fanáticos cremas molestos por su expulsión), lo cierto es que el venezolano vivió un momento muy incómodo la noche del sábado en la UNSA.