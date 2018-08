En Argentina dan por hecho al nuevo fichaje de Universitario de Deportes

Parece ser que finalmente, Universitario de Deportes ha cerrado el fichaje de su nuevo centrodelantero, el hombre que será el encargado de llevar los goles al equipo de Nicolás Córdova.

El medio Lossinvoz.com de Argentina, en su versión radial, informó que Germán Denis está viajando a nuestro país para cerrar su fichaje por Universitario de Deportes. El delantero argentino de 37 años se encuentra sin club, pues estuvo en Lanús en su última etapa por el fútbol de su país.

Sin embargo, no todo es concreto para Universitario de Deportes. Es importante mencionar que mañana vence el plazo para que la Comisión de Licencias se pronuncie sobre la sanción del cuadro crema, el plazo vence 10:15 am y si no se pronuncian al respecto, todo quedará listo para que puedan contratar a Germán Denis.

Los números de Germán Denis

La última gran temporada de Germán Denis a nivel individual que tuvo el delantero argentino fue durante la 2013-14, donde pudo marcar 13 goles con la camiseta de Atalanta. De allí en adelante, todo fue de capa caída para él: durante las temporadas 2014-15 y 2015-16 solo sumó 12 goles y entre 2016 y 2017 solo ha marcado 10 goles en la Superliga de Argentina, siendo 5 con Independiente y 5 con Lanús.

