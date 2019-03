Árbitros amenazan con no dirigir en menores si la FPF no les paga deuda

La crisis económica que vive la Federación Peruana de Fútbol ha invadido hasta a las divisiones menores. Y es que, de manera lamentable, la Asociación Profesional de Árbitros denunció que la FPF le adeuda una gran cantidad de dinero desde 2017 y por ello, la asamblea ha decidido no dirigir la Copa Federación y el Torneo Centenario.

Según el documento emitido por esta Asociación si la Comisión de Menores de la FPF no acepta los honorarios solicitados por la institución arbitral y no cancela el total de la deuda 2017-2018 cuyo monto asciende a S/. 320,000 Soles, no dirigirán los torneos de menores y eso no es todo.

El gremio arbitral anunció también que no saldrán a dirigir el Torneo de Promoción y Reservas si hasta la décima fecha la FPF no cancela en su totalidad los S/. 80,000 Soles que les adeudan de los periodos 2017 y 2018.

“Esperamos no llegar a los límites señalados, ya que nuestra institución ha agotado todos recursos antes de tomar esta decisión. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan a la brevedad posible nuestros requerimientos”, señala el documento.

Lo cierto es que si bien el inicio de los torneos de menores estaba pactado para este fin de semana, debido a estas irregularidades tendrá que verse suspendido hasta llegar a un acuerdo con los árbitros.

LEE ADEMÁS