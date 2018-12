​Árbitro al que Leao Butrón llamó "malcriado" dirigirá el Melgar vs. Alianza Lima

Este jueves, FBC Melgar y Alianza Lima definirán quién de los dos disputará la gran final frente a Sporting Cristal. La CONAR designó al juez principal que impartirá justicia en ese crucial encuentro. El elegido seguramente no le traerá buenos recuerdos a Leao Butrón.

El árbitro central será Joel Alarcón, con quien el portero aliancista tuvo un altercado el pasado octubre en el choque que Alianza derrotó de visita a la UTC. Al final del partido, el guardameta llamó "malcriado" al réferi y lo acusó de amenazarlo durante todo el compromiso.

"Si yo dijera que me está amenazando porque me va a botar estaría quedando como un ridículo. Me dijo que si quería me podía complicarme el partido si le daba la gana. Creo que Joel no ha medido su palabras", dijo Butrón en ese entonces.

Joel Alarcón volverá a dirigir un Melgar vs. Alianza después de año y medio: en junio de 2017 estuvo al frente del partido en el que los arequipeños derrotaron 1-0 a los íntimos.