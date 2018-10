Árbitro del U vs Comercio se pronunció sobre su cambio por Diego Haro

¿Qué pasó finalmente? El árbitro Diego Haro quien estuvo a cargo del Universitario 2-1 Unión Comercio el último sábado en el estadio Nacional fue muy criticado por su trabajo dentro del campo de juego, pues un polémico penal cobrado a los cremas en el segundo tiempo, fue finalmente el gol que los llevó a la victoria y sumar los tan esperados, 3 puntos.

Sin embargo, horas después del encuentro con polémico arbitraje, en redes sociales se filtró la imagen de la programación de los árbitros y era el juez, Yovani Quevedo, quien estaba a cargo de dicho partido, sin embargo, en el gramado del estadio Nacional, apareció Diego Haro.

Quevedo se pronunció al respecto y conversó con el portal de Radio Ovación: "Si bien fui programado para dirigir este encuentro pendiente entre Universitario y Unión Comercio, el día martes la Conar me comunicó que había cambiado de decisión y uno como empleado solo queda respetar las órdenes e indicaciones", señaló.

Además, agregó que no tiene ninguna lesión y mucho menos alguna enfermedad. "Yo me encontraba bien y considero que tengo la capacidad necesaria para dirigir cualquier partido. Yo no estaba ni lesionado ni enfermo, simplemente fue una decisión de las autoridades y solo queda acatarla", expresó.

Finalmente, Yovani Quevedo dijo haberse quedado sorprendido con la decisión final de la Conar: "Yo estaba programado y considero que todos los árbitros de Conar estamos en condiciones de dirigir. Pero, repito, uno solo tiene que acatar las decisiones que se toman y no hay vuelta que darle", finalizó.

