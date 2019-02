Arakaki contó cómo se viene trabajando el tema de menores en Alianza

Desde hace cinco años, Ernesto Arakaki se encarga de la gerencia de menores de Alianza Lima y nos cuenta un poco sobre los problemas que ha encontrado desde que asumió dicho cargo en el elenco blanquiazul. El Bocón lo entrevistó y el exdefensa lo contó todo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Por qué asumiste el reto de ser gerente de Alianza Lima?

Las ganas de trabajar en menores no nace de un momento a otro. Desde que jugaba, siempre me cuestionaba por qué no podíamos ser competitivos a nivel internacional. A medida que fui estudiando para entrenador y cuando comencé mi etapa de técnico, me fui dando cuenta que muchas de las respuestas estaban en la formación de menores. Todos los sabemos, pero el fútbol de menores engloba un montón de cosas. Una de las problemáticas es la gestión, porque los proyectos son poco sostenibles en menores porque no se mantienen en el tiempo, se cortan a mitad de plazo debido a que no se encuentran los recursos suficientes para que se mantenga.

Entonces, ¿te capacitaste en gestión?

Comencé a estudiar un curso de máster de gestión deportiva orientado a la formación de menores. Cuando me proponen el cargo, tenía dos años manejando las escuelas oficiales de Alianza Lima. Por eso, me proponen asumir la gerencia de menores; hacer un diagnóstico de la realidad no solo deportiva, sino administrativa del club.

¿Cuál fue ese diagnóstico?

Encontramos un montón de cosas que se hicieron bien y habían otras que se debían cambiar desde el punto de vista de la gestión, manejo de los recursos, presupuesto de las áreas. Cada vez teníamos menos jugadores en las selecciones menores. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, la Sub 17 tenía un solo jugador; la Sub 15, dos jugadores y la Sub-20, tres. Creo que es un número muy bajo para lo que significa Alianza Lima, por su historia, aportando jugadores al fútbol profesional y en nivel de selecciones. A partir del diagnóstico se diseña un plan estratégico para ver cómo revertimos esta situación. Hemos tenido tiempo para ir viendo resultados. Hoy, en la Sub 17 tenemos seis jugadores; en la Sub-20, cuatro y en la Sub-15 hay entre 10 a 11 jugadores. Eso nos da señales de que el futuro es prometedor. Obviamente, tenemos que ver reflejado eso en una mayor participación de jugadores de menores en el primer equipo.

Desde la venta de Yordy Reyna al Red Bull Salzburgo, Alianza Lima no vende jugadores, ¿qué pasó?

Sí, hace cinco años no se vende, pero tiene una justificación. En nuestro diagnóstico, desde el punto de vista administrativo, se debía nueve meses a los profesores. Con esa deuda, a los profesores no se les da las condiciones y recursos. Eso se ve reflejado en la atracción del talento. Una de las cosas que me preguntaba cuando dirigía era cómo el talento prefería irse a otras instituciones. Tenía que ver con la escasez de recursos en divisiones menores. Ahí se comenzó a formar una brecha generacional que no hemos tenido para brindar el mejor talento al equipo. Eso se tiene que recuperar, pero toma tiempo.

¿Con qué otras cosas negativas te encontraste?

En cinco años no había campeonado ninguna categoría en divisiones menores. Eso es algo inaudito y que nunca pasó en Alianza Lima. Cada vez había menos jugadores en las selecciones de menores. Eso se tiene que recuperar con el tiempo. Espero que comencemos a vender como todos esperamos. Lo que también es importante señalar es que la coyuntura hace que se tome ciertas decisiones que después nos cuesta a futuro. Hay que masificar el tema de menores y tener una línea de formación. Pocas instituciones tienen un método de entrenamiento.

¿A qué decisiones te refieres?

Creo que en muchos de los casos, por la escasez de recursos se vendieron jugadores de manera anticipada. Tal vez debieron tener un mayor tiempo de consolidación en el equipo y luego venderlos. Ahora, que hay recursos, se contrata más de afuera y poco de menores. Lo que uno busca de la promoción de jugadores es que sea una política sostenible el flujo de jugadores que aporten al primer equipo. Poco a poco tenemos que conseguir ese tipo de cosas para que la institución sea más fuerte.

¿Qué jugadores hubieses preferido que no sean vendidos de manera rápida?

Me hubiera gustado que Yordy Reyna esté un tiempo más en el club. Cartagena también. No conozco los detalles de la negociaciones. Este es un tema de negocio, pero sí creo que las instituciones deben de plantear políticas para la venta de jugadores.

¿Cuál es la problemática en el tema de menores?

Una es la masificación. Hay que descentralizar el tema de menores. Después, de masificar hay que entregarle una linea de carrera también hay que darle un método de entrenamiento. Tenemos que ayudarlos a que ellos tengan las capacidades de planificar. Otra problemática es darle un soporte a los jóvenes en el trabajo integral. Hay que educar a los padres de futuros futbolistas. Después, está el tema de empresarios y derecho de formación que limitan en mucho casos en el desarrollo de los jóvenes. La pocas políticas de promoción con la bolsa de minutos que busca promocionar chicos, pero hay una carencia de línea de formación que hay que mejorar. Hay pocos profesores que tengan la vocación de formación.

¿Que Alianza Lima no tenga una cancha propia para menores complica el trabajo?

Es uno de los factores más difíciles de cubrir. En Lima hay poco espacio, pocas canchas, hay mucha demanda y es costoso encontrar cancha. Una de las cosas que hemos desarrollado en estos cinco años y que tratamos de consolidar es el sistema formativo. Es todo lo que tiene que ver con el modelo de juego, metodología de entrenamiento, planificación, mediciones, pero te encuentras en una pared que te limita que es la infraestructura.

¿En Alianza Lima han pensado en construir un complejo deportivo en menores?

Ese es nuestro sueño. Algo se está trabajando en eso. Hoy la administración nos está ayudando con el tema de infraestructura. Cambiaron el grass que está en Matute. Estamos terminando con el proyecto de la casa hogar para los chicos que vienen de provincia con gimnasio, sala de estudio, espacio para charla, camerino, oficinas administrativas de menores. Eso es un gran paso que se está dando en el tema infraestructura. Espero no morir en el intento por tener un centro de alto rendimiento para Alianza Lima.

¿ Dónde entrenan las divisiones menores de Alianza Lima?

Nosotros manejamos doce categorías. Incluso hemos abierto cinco categorías más en la filial. Esto tiene que ver mucho con la creatividad. Tenemos la cancha auxiliar de Matute y alquilamos la cancha del Mariano Melgar. A partir de ahí definimos los espacios para cubrir los entrenamientos. Tratamos de darle dos horas para la cancha por cada categoría . Nosotros buscamos tener cómo máximo 37 chicos por categoría y ahí dividimos quienes participan en Federación y Centenario

¿Qué estilo de juego tiene el jugador de Alianza Lima en menores?

Este sistema formativo comienza por definir primero tú identidad o modelo de juego. Replicamos desde el fútbol base enseñando el estilo. Y eso lo tenemos planificado en una curricula. Ahí detallamos nuestra metodología para que los profesores planifiquen sus sesiones en cuestión de ese criterio. Hoy conversé poco con Miguel Ángel Russo si hay un compromiso de escucharnos. Llegado el momento le mostraremos lo que trabajamos y nos dará su opinión. A partir de eso habrá oportunidad de mejora.