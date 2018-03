Apretado fixture que se le viene a Alianza Lima en apenas un mes

Más dudas que certezas. Más problemas que soluciones. Y menos tiempo para más partidos. Ese es el panorama sombrío con el que Alianza Lima se topará en las siguientes semanas, en las que el juego no llega a convencer y las variantes -pocas este año- son un dolor de cabeza para el comando técnico liderado por Pablo Bengoechea.

Pese a la para en el torneo doméstico por la semana en fecha FIFA, los blanquiazules disputarán un duelo pendiente ante UTC el 21 de este mes en Matute. Tras ello, tendrán una semana importante para prepararse, ya que desde el 1 de abril hasta el 3 de mayo, es decir, casi un mes, no pararán de sostener encuentros dos veces por semana.

Dosificar equipo

“Confío en el plantel que tengo”, sostuvo el DT antes de debutar en la Copa Libertadores de América con Boca Juniors, en referencia a la seguridad que le embargaba pelear en los dos frentes con los jugadores que tiene a la mano. Sin embargo, el momento actual no es el que esperaba obtener a principio de temporada.

En el Torneo de Verano, por ejemplo, los resultados no lo han acompañado, sobre todo jugando en casa, donde hasta el día de hoy no ha conseguido sumar de a tres. La Copa Libertadores es otra historia, aunque no menos importante.El cuerpo técnico tendrá que pensar en un plan idóneo para administrar las cargas en sus jugadores.