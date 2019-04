Fue lesionado por Ray Sandoval y hoy le desea "buena recuperación

Ray Sandoval ha sido el protagonista de una de las lesiones más fuertes de la Liga MX en los últimos años. El delantero peruano de Monarcas Morelia tuvo un fuerte choque con el portero de Puebla, Nicolás Vikonis, lo que le provocó una rotura de ligamentos.

Hace un par de años, Sandoval le provocó una lesión similar a Anghello Vera, quien jugaba en Sport Rosario. Hoy, Vera le dedicó un mensaje.

Yo me solidarizo con Ray Sandoval, eso no se lo deseo a nadie. Al principio, estuve resentido con él. Pero ya todo se resolvió, porque conversamos. Ahora me causa mucho malestar todo lo que está pasando. Espero que lo operen bien y que pueda tener una buena recuperación. Ojalá que él tenga la cabeza fuerte, como yo la tuve, para salir de estos duros momentos, le dijo a Depor, Anghello Vera.

Aquella lesión que sufrió fue una de las más escalofriantes del 2017. Anghello Vera sufrió rotura de ligamento cruzado, del interno y rotura de los tendones de la rodilla, lo que le impidió de jugar en lo que restaba del año, habiendo sufrido la lesión a inicio de año.

