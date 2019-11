Ángel David Comizzo y la administración de Universitario de Deportes no llegaron a un acuerdo para renovar. Según Raúl Leguía, uno de los puntos en los que no se llegaron a poner de acuerdo fue en el tema económico.

Un día después de que se confirmara la salida de Ángel Comizzo de Universitario de Deportes, el técnico argentino fue entrevistado por ESPN Perú, donde dijo: “Me faltaron el respeto, me manosearon. Me banqué muchas cosas en beneficio del club. Ya no pasaba por el dinero".

Uno de los representantes de Ángel Comizzo, Beto Carranza había mencionado: “No pasa tampoco por la lista de refuerzos no se habló de eso, pasó por un tema de que Ángel no se sintió cómodo con muchas cosas y no pudimos hacer nada para que se quede. No es por dinero, pesos más pesos menos".

Cuando se esperaba que se diera a conocer el nombre del nuevo técnico de Universitario de Deportes este viernes 29 de diciembre, el gerente deportivo, Jean Ferrari indicó que el nuevo plazo para conocer al DT merengue será de cuatro días.