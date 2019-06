Ángel Comizzo: "Siento que el hincha de la 'U' me ha perdonado"

El entrenador de Universitario de Deportes sigue siendo tema de conversación ya no tanto por su determinación de volver al cuadro crema, sino más bien por su caso con la hinchada.

Ángel Comizzo asegura haber pedido disculpas y que la afición de Universitario lo ha perdonado. Así de claro y convencido se mostró el técnico campeón con la 'U' en el 2013.

" La ira de los hinchas fue porque no querían que me vaya. Yo ya pedí disculpas. Eso ya forma parte del pasado. Siento que el hincha de la 'U' me ha perdonado. Algunos aún están dolidos, pero seguro más adelante me van a perdonar", dijo.

LEE, ADEMÁS:

Selección peruana | Josepmir Ballón ya entrena con Perú en la Videna | VIDEO



Selección peruana | Josepmir Ballón: ¿Por qué U. de Concepción anunció primero su convocatoria y no la FPF?

El estratega argentino está convencido que esta temporada puede igualar lo hecho allá por el 2013, cuando superó a Real Garcilaso en la final del Descentralizado y se proclamó campeón.

" La 'U', por ser el más grande del Perú, debe pelear el campeonato. Si yo no me sintiera capaz, no estaría acá. Creo que el plantel que tenemos es bueno. Hay jóvenes que irán madurando poco a poco", agregó.

Sobre los posibles refuerzos que llegarán a Ate esta temporada, Comizzo volvió a señalar que aún no tiene definido los nombres.

El DT de @Universitario, Ángel Comizzo, acompañado de Nelson Pumpido, Juan Pajuelo y Héctor Chumpitaz, iniciaron esta mañana los entrenamientos en Campo Mar con un grupo de jugadores del primer equipo, de nuestras #Reservas y de las Divisiones @MenoresU (Cat. 2001 y 2002). pic.twitter.com/5SJNCdgnKd — Universitario (@Universitario) 11 de junio de 2019

Más noticias en otros medios: