¿Aló, Mendoza? A la primera timbrada no respondió, hasta que asomó a través del WhatsApp. Reconoció a EL BOCÓN y Andrés Mendoza, ex selección peruana, accedió al diálogo en una. “Hola, amigos. Tardé en responder por los pedidos de pizza”, nos confesó entre sonrisas el “Cóndor”, quien chapó su moto y atendió un pedido, mientras nos contestó de todo. No se calló nadita, incluso contó su anécdota con Magaly Medina.

¿Cómo nació el emprendimiento de la pizza “Ya pues”?

Todo nació en familia, en una reunión, nos animamos hacer una pizza, teníamos masa y apostamos por hacerla. Después mi novia (Leyla) y la familia decidimos poner el negocio de la pizza. Todo fue antes de la pandemia.

¿Y tú también te pones el overol en la cocina?

(Risas). Ahí ayudo con los ingredientes, pero la que sabe hacer la pizza es mi novia, igual cuando hay muchos pedidos, metemos la mano.

¿El negocio va viento en popa en pandemia?

Sí, la gente pide, ya se hizo un nombre: “Ya pues”, es la pizza que dejo a delivery personalmente. Es la triangular, la que vienen 20 piezas, voy con la moto, pero como voy con casco, nos saben que soy yo (risas). Nos tomamos su fotito con la gente. Me gusta, siempre se hace las cosas con amor, para que salgan bien.

¿Quién puso el nombre?

Mi novia. Soñó con ese nombre (risas), así se creó la pizza más grande del Perú.

¿Y qué tal los clientes del fútbol? ¿Posteaste en Instagram un video de Julinho?

Es recontra huraño (risas). Le mandé una pizza para que con Brenda hagan un cherry.

¿No se portó?

(Risas). Nada, pero hay personajes del fútbol que sí.

¿Quienes?

Jayo es cliente vip (risas). Le gusta, la pizza es peruana, y es muy rica.

Posteaste también una foto junto al “Cóndor” Mellán. ¿También fue “cherry”?

Me dijo: “estoy esperando mi pizza”. Así que le llevé, pero le aclaré que yo soy el “Cóndor”, y me respondió: “no, eres condorito” (risas). Es el verdadero “Cóndor”. Le gustó la pizza.

¿Algún seleccionado ha comprado?

De mi generación ya no hay nadie.

¿Y Farfán?

Sí, le escribí, pero anda ocupado. No sé si él u otra persona mueve sus redes.

¿“Cuto” Guadalupe?

Él sí me pide su pizza. Se la ha llevado y ha pagado (risas).

¿Hay deudores?

No hay. Yapean. No se acepta (risas).

¿Hay sus beneficios por haber sido futbolista?

Ayuda bastante. Lo importante es que la gente disfrute de la rica pizza. Nosotros siempre atendemos de martes a domingo de 1pm a 9pm. Ya saben, “Ya pues” (risas). Nos pueden seguir en redes sociales. Eso sí, yo no respondo.

Andrés Mendoza se retiró del fútbol en el 2014, con la camiseta del Alianza Universidad. (Foto: Richard Hirano)

FÚTBOL, GOLES Y YERROS

¿El gol marcado al AC Milan fue el mejor de tu carrera?

Fue un golazo. Tres dedos (risas). Pero también tengo goles con la selección.

¿Alguno?

Ante Paraguay tras pase de Solano.

¿Sientes que lapidaron tu carrera por el gol errado ante Ecuador?

La gente se quedó con el gol fallado, pero no vieron lo que hice en mi carrera, en Europa. Todo delantero también falla. La gente vió fácil la jugada, pero no estaban ahí. En europa he marcado muchos goles, también he fallado.

Pero resurgió a través de un comercial

(Risas). Me gustó la propuesta, sabía que gustaría. Hasta ahora, la gente me pide en la calle que los llame.

¿Con qué “10” te entendiste mejor?

Con el paraguayo Javier Ferreyra. Me decía que corra y busque el espacio, luego hacía los goles, que me valió para ir a Europa.

¿En Brujas eres ídolo?

Soy muy querido. Cuando voy, la gente me recuerda como el latino que marcó más goles, nadie me ha superado. Estoy como una leyenda en Brujas, el club con que gané títulos. Llegué con intención de quedarme y demostrar.

¿Benavente la rompe en Charleroi?

En Bélgica es buena vitrina. Es un buen jugador y lo demuestra con goles. Charleroi es su casa, y se siente bien. Ojalá pronto tenga un espacio en la selección, ya que muchos se irán por los años.

¿Cuándo jugaste en Bélgica, el fútbol peruano era referenciado por Oblitas?

Me hablaban de Juan Carlos. También jugué en contra de Olcese, “Cuto”, nos visitábamos.

¿Cueva también fue blanco de críticas y burlas por el penal errado?

Se sintió bien al patear el penal. La gente dice que debió ser Farfán, pero Cueva tenía confianza. Muchos lo critican, él también marco goles. Es un buen jugador, aporta a la selección. Dependerá de él ser el Cuevita de antes.

¿Qué concepto de Lapadula y Ormeño?

Lapadula juega bien, pero hay que hacerlo jugar. Hay que darle más continuidad. Tiene estilo de juego europeo. Ormeño marca goles en México, hay que verlo ahora en selección. Pero no hay delanteros peruanos no hay como antes. En Cristal hay chicos que juegan, el profesor Mosquera los hace jugar, pero todavía no hay para selección.

¿Tras el buen momento futbolístico en Brujas nacieron otras propuestas?

Sí, el Hertha Berliner de Alemania, Málaga de España, pero no se concretaron. Brujas no me quiso soltar (risas). Pero fui a Marsella, un club grande, gané la Intertoto.

¿Cuál fue el defensa más recio que enfrentaste?

En la Champions, Maldini, Nesta, jugadores que pegaban en Milan.

¿Tienes guardada la camiseta del Brujas del golazo al Milan?

Sí, pero la de Rivaldo. La cambié. La tengo de recuerdo.

¿Le enseñaste a tus hijos?

Claro, pero me preguntan por las críticas que me hacen por el gol fallado a Ecuador. La hinchada es así, pero gente que sabe de fútbol entiende.

¿Invitaste a Magaly Medina una cena romántica cuando jugabas en Francia?

(Risas). Magaly rajaba mucho de mí, así que le mandé una invitación a Santo Pietro, una playa en Francia. A la zona “guau”. Le pasaron la voz, le dijeron, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella.

En esa época eras caserito…

Sí, pero no había nada malo. Nunca me vieron tomando. Ampayaban en locales, salsódromos, pero estaba de vacaciones. Encima no jugaba en Perú, venía a divertirme.

Deza y Ascues luchan por ser el más desordenado en pandemia.

Ya son grandes. Si quieren salir adelante, deben cuidar su imagen. Luego los clubes no los contratan. Deza solito se está hundiendo. Debería estar en la selección. Ascues estuvo en Alemania, ya depende de él. Ya no es como antes, yo tenía gente grande como Garay, Asteggiano, Balerio, siempre me aconsejaban.

Hoy ya no hay respeto a los grandes

Se perdió. Ahora te dicen: “tío”. Ahora con veinte años, ya paran en varios lugares de fiesta.

Andrés Mendoza debutó en Sporting Cristal en el 1996. (Foto: Archivo)

EL CASO EL GOLF

¿La selección te cerró las puertas tras el escándalo del Golf?

Me echaron toda la culpa a mí. Como si hubiese organizado la fiesta. De ahí no me llamaron pese a que hacía goles en Morelia. Tenía ganas de seguir en la selección. El profesor (“Chemo”) dijo bien claro que no daba permiso, así que nos quedamos en el hotel. Podían ir sus novias, no había problema. A mí no me gusta estar metido en un solo ambiente con varios futbolistas, sino solo. Son cosas que pasan en todos lados. En Europa no concentran, solo iba a jugar. Allá toman más que acá en su descanso, pero tienen otra mentalidad.

¿Aclaraste el tema con “Chemo”?

Nunca le hablé del tema. Jugamos para la peña, ambos en el mismo equipo, rojo (risas). Nos saludamos. A la FPF le expliqué todo lo sucedido, fuimos hasta el TAS, pero estoy feliz con lo que hice por la selección.

¿Guardar rencor?

No me gusta eso. Ya pasó todo.

¿Pizarro debió ir al Mundial?

Yo lo hubiese llevado. Es un jugador de área, mucha experiencia, jala marca. La gente lo critica, pero siempre anotó gole. Lo