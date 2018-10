André Carrillo jugó todo el partido en triunfo de Al Hilal

André Carrillo jugó los 90 minutos en la victoria del Al-Hilal 1-0 ante Al-Shabab, por la sexta fecha de la Liga Árabe Saudí. La ‘Culebra’ en cuanto llegó a Riad se puso a las ordenes de Jorge Jesús para este partido. Cabe subrayar que para el técnico portugués el extremo peruano es un jugador clave por la velocidad, desequilibrio y regate que le puede dar a su equipo. Es por esa razón que, pese a no entrenar con el equipo durante la semana, luego de su paso por la selección peruana, Jorge Jesús decidió ubicarlo como titular y vaya que no lo defraudó. El peruano se mostró muy incisivo en el ataque del Al-Hilal. Pero no solo ataca, sino también defiende cortando el juego y despejando el balón largo para aprovechar la velocidad del venezolano Gelmin Rivas o del brasileño Eduardo.

Va para arriba

No obstante, le hizo muy bien arribar a André Carrillo a esta liga, porque se lo ve con mucha confianza, atrevimiento en encarar y juega pegado a la banda izquierda. Además, tiene continuidad, algo que en los últimos años no tuvo en Benfica ni en Sporting de Lisboa. El único tanto del partido llegó a los 65 minutos, a través de Mohammed Kanu. Con este resultado, Al-Hilal se ubica en el segundo lugar con 15 puntos; aunque tiene un partido menos que el líder, Al-Nassr FC -equipo de Christian Ramos-, que suma 18 puntos. La próxima fecha, Al-Hilal juega ante Al-Ittihad por la fecha 7 de la Liga Árabe Saudí Profesional.

