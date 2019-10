Álvaro 'Tata' González, campeón de América con Uruguay, anuncia su posible fichaje por Universitario | FOTO

Sorpresa total. Álvaro 'Tata' González, hombre que integró aquella selección de Uruguay que obtuvo la Copa América en el 2011 y que jugó el Mundial de Brasil 2014 con la selección charrúa, habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

"La liga peruana ha crecido. Hace poco hubo interés de la "U", pero no se concretó. La puerta sigue abierta. No descarto llegar pronto", afirmó Álvaro González en declaraciones recogidas por el periodista Michael Succar de Movistar Deportes.

Álvaro el "Tata" Gonzalez podría llegar a Universitario.

El campeón de América y mundialista con Uruguay, ex Lazio y Boca Juniors contó :



