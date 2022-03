La temporada de Universitario pasó de un inicio demoledor a una etapa de dudas, luego de sumar su segundo partido consecutivo sin ganar en Liga 1. Este sábado, los ‘Cremas’ solo pudieron sacar un empate en casa ante Cienciano y el resultado los mantiene alejados del primer lugar del Torneo Apertura, situación que preocupa al entrenador Álvaro Gutiérrez y a los hinchas.

El esquema de juego empleado por el técnico uruguayo no ha sido efectivo hasta ahora y las críticas van en aumento. Tras el encuentro ante el cuadro cusqueño, el estratega brindó una conferencia de prensa y resaltó que se cometieron errores que evitaron el triunfo.

“Hoy se tomaron malas decisiones. Jugamos corto cuando no debíamos y jugamos largo cuando no era necesario. Por arte de magia no se mejora. Hay que trabajar en los errores que cometimos y en nuestras virtudes”, explicó Álvaro Gutiérrez ante los medios de comunicación.

El entrenador tendrá que afinar los detalles durante la semana para afrontar de la mejor manera la complicada visita a Deportivo Binacional en Juliaca (domingo 20 de marzo).

Rodrigo Vilca desea jugar en otra posición

El volante Rodrigo Vilca debutó con Universitario y resaltó que esta vez no jugó en el puesto que le gustaría, pero eso no impedirá que se pueda desenvolver de la mejor manera. “El profesor (Álvaro Gutiérrez) me dijo que no salga mucho, que me mantenga atrás. Es el trabajo que hemos venido haciendo. Me he acoplado”, explicó.

“Me sentí bien jugando por izquierda. Mi posición es de ‘10′, como todos saben, porque me da opción de encarar al arco, enganchar y pegar. Esta también es una posición que puedo hacer bien. Creo que de ‘10′ es como me gusta a mí”, agregó el deportista de 23 años.