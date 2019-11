Tras la resta de 4 puntos a Unión Comercio por el reclamo de la San Martín a la Federación Peruana de Fútbol, tras caer por 2-1 ante Unión Comercio por la fecha 5 del Torneo Clausura, debido a que U. Comercio no contaban con médico, Álvaro Barco, gerente deportivo santo indicó que pedirán los puntos.

“No me cabe la menor duda de que se hizo justicia y pudieron identificar el fraude y la documentación falsificada que utilizaron para engañar. No pude leer la resolución entera, pero mañana vamos a apelar para que nos puedan otorgar los 3 puntos reglamentarios”, indicó Álvaro Barco.

El gerente deportivo de la San Martín también señaló que todavía se debe averiguar quienes son todos los implicados en este caso de documentos falsos. “Son dirigentes y clubes tramposos. Con esta clase de gente no se puede más, no se los puede contemplar. Que suerte que se castigó al delegado de Unión Comercio. No se puede jugar sucio”, agregó en Las Voces del Fútbol.

Con los puntos perdidos por parte de Unión Comercio, el club de Moyobamba se ubica con 33 puntos en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones. Sport Boys es el penúltimo y los otros equipos que luchan por alejarse de la zona de descenso son San Martín y Deportivo Municipal.

Pirata FC ya perdió la categoría. El equipo que esta obligado a ganar sus dos últimos partidos para salvarse del descenso es Sport Boys.

