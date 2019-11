La resolución emitida por la Comisión de Justicia de la FPF, en donde el club Universidad San Martín recibió los tres puntos del duelo ante Unión Comercio, ha despertado mucha polémica en las últimas horas. Uno de los principales involucrados, Alvaro Barco, gerente deportivo del club santo, se mostró incomodo por el proceder que tuvo el máximo ente del fútbol peruano y no quedó para nada conforme.

“Aquí la FPF no se da cuenta que cuando beneficia a uno de mala forma, perjudica a otros. Hay terceros interesados que se ven perjudicados, cómo es posible que los jugadores de Unión Comercio que hoy están descendidos, salgan a afrontar el partido. Es de muy mal gusto que la CJ haya tenido que esperar. El delegado del partido tuvo la posibilidad de solucionar todo esto desde el primer minuto, pero hoy por hoy sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Al cuarto árbitro no le interesó, allí están las consecuencias cuando gente importante de la FPF se involucra donde no debe”, sostuvo Barco para Radio Ovación.

El dirigente de la San Martín también señaló que la resolución no queda de todo claro, porque los principales involucrados han quedado libres de polvo y paja.

“Aquí es evidente que la resolución ha protegido a los involucrados directos que son el presidente del club, el médico, el delegado del partido, el jefe de equipo, el cuarto hombre, todos ellos debieron ser castigados. Si la CJ se hubiera apoyado en el Código Disciplinario de FIFA, hasta el club pudo ser castigado, pero aquí la CJ resolvió por lo más fácil que eran los tres puntos”, agregó.