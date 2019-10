Álvaro Barco revela advertencia de Luis Garay en el Alianza Lima-San Martín: "Cuidado que falta el segundo tiempo"

Contó todo. El partido entre Alianza Lima y San Martín quedará como uno de los encuentros más polémicos del Torneo Clausura luego de la mano de Leao Butrón fuera del área y el penal cobrado al conjunto 'grone' en los primeros minutos del partido en el Alberto Gallardo.

Luego de ello, el gerente deportivo de la Universidad dijo que fue a conversar con Luis Garay sobre las faltas no cobradas y recibió una advertencia por parte de él: "En el entretiempo le reclamé que no cobró según lo que dice el reglamento y me dijo: 'Cuidado que hay que jugar el segundo tiempo'", señaló en Las Voces del Fútbol.

Asimismo, Barco dijo que el árbitro Luis Garay no quiso aplicar el reglamento ante Alianza Lima y tuvo una mala intención con la Universidad San Martín. "Fue determinante", agregó. Cabe mencionar que con la victoria 'blanquiazul' el último fin de semana se pone a un punto de Universitario quien es líder del campeonato.

