Allianza Lima vs. Sporting Cristal | Rodrigo Cuba pide estar alerta con Christofer Gonzales

Rodrigo Cuba se encuentra mentalizado en lo que será el duelo ante entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El lateral de 27 años sabe que el resultado depende de lo que puedan proponer. Sin embargo, es consciente de que el rival tiene jugadores de peso y uno de ellos es Christofer Gonzales, volante con el que podría tener un mano a mano dentro del campo mañana.

Por ello, y ante el notable ascenso de ‘Canchita’ tras su participación en la Copa América, Rodrigo Cuba admitió que neutralizar sus virtudes dentro de los 90 minutos será fundamental para sacar un resultado positivo en Matute.

“Hay que tomar las precauciones del caso. Todos sabemos de las capacidades y cualidades de Christofer Gonzales. Es un gran jugador. Nosotros tenemos que tomar las medidas del caso para poder contrarrestarlo y hacer nuestro juego. Al final, el resultado va a ser reflejo de ello”, expresó.

“Las expectativas son grandes. Es un partido importante que últimanente se ha vuelto un clásico y el rival ha demostrado que tiene un rendimiento sostenido”, agregó.

Quiere romper la racha

Asimismo, se mostró confiado en romper la racha negativa ante los ‘cerveceros’. Cuba sabe que el duelo de mañana será más que importante.

“Lo que haya pasado antes no debería influenciar. Es un partido importante, pero no creo que debamos estar pensando en lo negativo. Las rachas están par romperlas. Esta es una historia nueva y no tendría porqué mermar”, manifestó.