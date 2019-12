El defensa de Alianza Lima, Aldair Salazar admitió ante GOLPERÚ que padece un golpe y aún no sabe si llegará en óptimas condiciones para el partido de vuelta por los Play-Off de la Liga 1 ante Sporting Cristal, el cual se jugará este miércoles en el Estadio Nacional.

“Tengo una molestia. Me preocupa porque no sé si llegue. Hoy me van a evaluar”, manifestó Aldair Salazar a GOLPERÚ.

¿Quiénes podrían reemplazar a Salazar en el once de Bengoechea?

De confirmarse la lesión de Aldair Salzar, Pablo Bengeochea deberá mirar el banco y elegir al hombre que reemplace al lateral derecho del conjunto íntimo. Entre ellos figuran Rodrigo Cuba y Kluivert Aguilar, aunque este última también presentaba algunas molestias previo al choque de ida ante Sporting Cristal.

Los dirigidos por Bengoechea entrenaron hoy en las instalaciones de Matute. Tras las prácticas el comando técnico dará día libre a sus jugadores hasta la noche de este lunes 02 de diciembre.

