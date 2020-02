Facebook Viral | Con las 5 del BOCÓN repasa las noticias más importantes del día con Pamela Ríos.

Alianza jugará su primer partido por Copa en Matute

Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club blanquiazul, aseguró que el primer partido por Copa Libertadores ante Nacional se jugará en Matute. Por otro lado, Pablo Bengoechea se mostró inconforme en conferencia de prensa sobre la suspensión que le impuso la FPF y que me impedirá estar presente en los próximos 2 partidos de su plantel.

¡Se juega en Matute! Gustavo Zevallos ha confirmado que el partido entre Alianza Lima y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores será en Matute. "Una cosa es jugar en otro estadio que jugar en tu casa, premio para los hinchas y el plantel". pic.twitter.com/PxvoXQC0KS — Giancarlo Fiestas (@gianfc) February 21, 2020

Sporting Cristal está de luto

Club rimense envió sus condolencias a Johan Madrid tras fallecimiento de su hermano. Joven fue asesinado en el Callao en horas de la madrugada. El futbolista no será tomado en cuenta por Jorge Soto para el partido de la fecha 4 ante Sport Huancayo (sábado a las 11:00 a.m.)

Desde el @ClubSCristal le hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a nuestro jugador Johan Madrid Reyes por el sensible fallecimiento de su hermano Jefry.



Le deseamos mucha fuerza a Johan y su familia en estos difíciles momentos. pic.twitter.com/v3Xozizsb9 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 21, 2020

Melgar no pudo viajar a Cusco

Tras cancelación de vuelo, el equipo de Carlos Bustos decidió viajar en bus hasta la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC este sábado a las 3:30 p.m.

#melgar

Por las complicaciones climáticas el plantel de Melgar no pudo viajar, su vuelo estaba programado para las 8 am de hoy. Ante esto, tendrán que transportarse con bus, un viaje de 12 horas. — Mishell Serna (@mishell_serna) February 21, 2020

Donald Millán no jugará este sábado ante Vallejo

Gregorio Pérez anunció sus cambios para la fecha 4 de la Liga 1. Millán no estará en el once titular este sábado ante Vallejo por cupos de extranjeros. Hohberg entrará en su lugar detrás de Dos Santos. Arrancará Valverde por la bolsa de minutos, y Quina y Alfageme concentrarán pero no serán inicialistas

🔥🟡⚪ESPERA LO MEJOR DE ÉL⚪🟡🔥



🎙 Donald Millán, delantero de Universitario.



🔊 "El profe Gregorio me da total libertad para que juegue y me pide que todos los balones pasen por mi". pic.twitter.com/pYlKIiVA0u — La Tribuna del Hincha (@TribunaHincha) February 19, 2020

Carlos Zambrano aún no debutará con Boca

Miguel Ángel Russo confirmó que el defensor peruano todavía no debutaría con Boca Juniors, pues aún estaría adaptándose al equipo.