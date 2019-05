Alianza Lima vs. Alianza Universidad: Lionard Pajoy se lució en Huánuco con doblete | VIDEO

Grande Pajoy. Alianza Lima sufrió con uno de sus ex jugadores, pues Lionard Pajoy anotó el segundo tanto del partido a los 75 minutos de juego en el Heraclio Tapia de Huanuco. El delantero colombiano no perdonó nada ante su 'ex'.

Tras una buena llegada del conjunto 'azulgrana', el equipo de Huanuco pudo ampliar su ventaja y estar tranquilos hasta los minutos finales del encuentro.

