Binacional se impuso por 4-1 en la primera final de la Liga 1 ante Alianza Lima en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca. Hubo dos jugadas polémicas en el partido: la expulsión de Anthony Rosell por un pisotón y un codazo de Aldair Rodríguez sobre Wilder Cartagena.

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos no estuvo conforme con el arbitraje, ya que el VAR (usado por primera vez en el fútbol peruano) solo se uso en la jugada de penal, más no en la falta de Rodríguez contra Cartagena.

PRESENTACION DE GUSTAVO ZEVALLOS COMO EL NUEVO GERENTE DEPORTIVO DE ALIANZA LIMA

“El VAR no me pareció para nada equitativo, tendrían que haberlo llamado al árbitro para que vea las imágenes del codazo a Cartagena. Esto no tenía que haber sucedido, quedan dos partidos y estamos conformes con el equipo que tenemos”.

“Hay una jugada en que Rossel no tiene donde caer y cae encima de Leudo. Si los árbitros del VAR llamaron al juez principal, lo aceptamos, pero por qué no avisaron cuándo Aldair Rodríguez le metió un codazo a Cartagena”, agregó Gustavo Zevallos.