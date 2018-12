Alianza Lima: Zevallos habló sobre los fichajes de Gallese y Cartagena

Alianza Lima está armando un plantel que genera gran expectativa entre sus hinchas. Con, por ahora, 5 fichajes confirmados (José Manzaneda, Anthony Rosell, Rodrigo Cuba, Aldair Salazar y Joazinho Arroé), falta cerrar la cesión de Pedro Gallese y el traspaso de Wilder Cartagena.

Al respecto habló el gerente deportivo Gustavo Zevallos: "Cuando hay voluntad de las partes, las cosas se pueden facilitar en una negociación. Hay que esperar nomás por lo que pueda pasar con Gallese, pero no podemos poner un día y hora. Estamos confiados en conformar un plantel como queremos. No voy a negar tampoco que hemos hablado con Wilder Cartagena pero no hay nada concreto, ya nos hemos sentado y confío en que las cosas fluirán", indicó para Radio Ovación.

Respecto a si algunos jugadores siguen o no, indicó lo siguiente: "Lo de la continuidad de algunos jugadores lo tiene que ver directamente el técnico. Lo de Costa está en revisión y es un jugador de nivel, espero que todo se solucione y tengamos el plantel más aconsejable para llevar los torneos del próximo año. Nos encantaría que todos se queden pero lastimosamente el presupuesto no lo permite, no quiero decir nada categórico y lo único que puedo decir es que todos están en evaluación", sentenció.

