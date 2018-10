Alianza Lima: Zevallos dio detalles sobre la continuidad de Bengoechea

Alianza Lima tenía todo en sus manos para ser el líder absoluto del Torneo Clausura, sin embargo, las derrotas ante Comerciantes Unidos y Deportivo Municipal han complicado su situación. Pese a estos tropiezos del equipo de Pablo Bengoechea, el gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, habló acerca de la continuidad del DT.

"No es cómodo para nadie perder 2 partidos seguidos pero quedan 30 puntos en disputa, no hay que perder la calma. Este es el momento donde más unidos debemos estar, lo de Muni y Cajamarca ya pasó. Uno puede proyectar resultados y al final estos no se dan, son circunstancias del fútbol. Confiamos plenamente en el plantel que tenemos y estamos seguros de que este mal momento lo vamos a pasar", afirmó Zevallos a RPP.

"En algún momento hemos conversado con Bengoechea sobre su continuidad pero por ahora la visión y prioridad del club es el tema de los resultados, llegado el momento conversaremos con Pablo. Por otro lado, un 50% del plantel tiene contrato hasta el próximo año. Ya veremos cuándo comenzamos a hablar con los demás jugadores", añadió el dirigente de Alianza Lima.

Finalmente, habló sobre lo que ocurre con Universitario de Deportes y sus buenos deseos para los cremas: "Cuando la 'U' ganó el último partido contra Huancayo, le escribí a 'Pancho' Gonzales porque he estado en algunos clubes en los que he pasado por situaciones parecidas. Más allá de la rivalidad, es importante que un club grande como ellos permanezcan en Primera y esperemos que tengan su mejor rendimiento en estas últimas jornadas", concluyó.

