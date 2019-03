​Alianza Lima: Youtuber y su insólita reacción tras ver al 'Comando Sur' [VIDEO]

Marsal es un youtuber europeo que se pasa el tiempo analizando videos con distintos acontecimientos deportivos en el mundo. En esta ocasión el español decidió analizar a la principal barra de Alianza Lima, conocida como 'Comando Sur', dejando una insólita reacción para sus seguidores de YouTube.

'Comando Sur' en YouTube

'Esta hinchada sí que vive el partido, me encanta. Mira cómo se mueve todo esto, realmente impresionante, nunca he visto una hinchada así, me he quedado sin palabras', fueron algunos de los comentarios que lanzó Marsal en YouTube.

MIRA EL VIDEO EN ESTE ENLACE



En Alianza Lima celebran porque el debut del equipo en la Copa Libertadores dejará una buena suma de dinero y los hinchas argentinos de River Plate sonríen porque los precios para los visitantes fueros reducidos, como exigían por las redes. El gerente de Marketing del club del pueblo, Benjamín Romero, aseguró que fueron vendidas una buena cantidad.

'Pusimos a la venta las entradas y se vendieron en menos de media hora casi 2 mil. Hasta el momento se han vendido 5 mil boletos. El tema de seguridad también ya se está trabajando. Claro está que se respetará las medidas que se vienen dando en la Liga 1; es decir, no se podrá ingresar con instrumentos ni banderolas. Por lo menos hasta ahora', contó Romero a El Bocón.