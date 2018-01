Alianza Lima y la situación de 5 rumores con miras a la temporada 2018

¿Hansell Riojas llega a Alianza Lima? ¿Se va Miguel Araujo?¿Quién lo reemplazaría? Muchos son los nombres que han sonado en los últimos días en Alianza Lima. Se especula su llegada o se pone en tela de juicio su permanencia. Ante ello, aquí hacemos un resumen de la situación de cada jugador.

Los refuerzos en defensa

Hansell Riojas: defensa de Alianza Lima en el inicio de pretemporada, fichó por el Belgrano de Argentina pero no tuvo minutos. Ante ello se hablaba de un posible retorno a la zaga blanquiazul. Sin embargo, su retorno es complicado por un tema salarial. Incluso Sport Boys surge como una posibilidad más viable.

Christian Ramos: otro rumor que cobró fuerza en los últimos días. Sin embargo, en Alianza Lima no cuentan con el presupuesto para ficharlo. Peor aún, el central de la selección peruana viajó este martes a Argentina para integrarse a la pretemporada de Gimnasia, club dueño de su pase.

Renovación complicada

Gonzalo Godoy: jugó en Alianza Lima la temporada 2017 con regularidad. Sin embargo, su solicitud era que le incrementen su salario, pues era uno de los más bajos del plantel. Alianza Lima solo accedió a elevarle un 10%, por lo que no hubo acuerdo. No se descarta aún que pueda llegar, pero es complicado si no hay un incremento muy amplio en su sueldo.

El ataque con Posito

Janio Posito: fue la sorpresa en Alianza Lima. El delantero ex Sport Rosario fue viralizado como el primer refuerzo íntimo, aunque el club nunca hizo oficial el fichaje. Lo que se sabe hasta hoy es que el acuerdo de palabra no se llegaría a cumplir y el fichaje no procedería.