Gran sorpresa despertó en Wilmer Aguirre, el ex jugador de Alianza Lima, la reciente contratación del delantero argentino Hernán Barcos, pues no duda de su capacidad goleadora o amplio palmarés, pero suma 36 calendarios, uno menos que el “Zorrito”. Y es que justamente este jueves 18 de febrero se cumplen 11 años del fabuloso 4-1 que Alianza Lima le propinó al entonces vigente campeón de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, donde el “Zorrito” fue la máxima figura con tres goles.

“No hay mucha diferencia de edad, solo un año (Wilmer tiene 27 y Barcos 36). Es la pregunta que me hago. Seguro no soy del agrado del técnico (Carlos Bustos), y mira a otro lado, se respeta. O por ahí analiza mi regreso, no lo sé. Alianza siempre será mi casa, mientras tenga vigencia, desearé cada año volver al club”, nos confesó Wilmer Aguirre, quien no duda en atender el teléfono cuando escucha que EL BOCÓN lo llama.

Su corazón siempre será de Alianza

Y es que, para el ex delantero de Pirata, curiosamente el apodo del nuevo “9” de La Victoria, el hinchaje no tiene caducidad. “Seré de Alianza hasta la muerte. El no jugar o volver no quiere decir que dejaré de ser hincha del más grande. Alianza debería ser como River Plate, que se reforzó cuando descendió con futbolistas de la casa, de experiencia”, sostuvo.

La temporada 2020, Wilmer Aguirre jugó 4 partidos y anotó 3 goles con la camiseta de Pirata en la Liga 2, mientras que Hernán Barcos anotó 11 goles en 36 partidos en el 2019, pues el 2020 se la pasó sin jugar.

Sobre el caso Farfán

Consultado sobre Jefferson Farfán, quien descartó jugar en Deportivo Municipal, pero sí expresa hasta el cansancio su deseo de retirarse en Alianza, indicó: “Tiene el sueño como todo jugador e hinchan de Alianza. Por ahora, tiene para jugar en otra liga, sea Brasil o Argentina. Hay que respetar su decisión y no criticarlo. Es un jugador que ama al club”.

Wilmer Aguirre fue la gran figura del histórico 4-1 que Alianza Lima le propinó en Matute a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de 2010. Aquella vez, el “Zorrito” hizo un hat-trick y fue apodado por los comentaristas de FOX Sports como el “Messi negro”.