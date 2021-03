Alianza Lima tiene ya casi completo el plantel para afrontar la Liga 2 en busca del ascenso. Este lunes llegó Jonathan Lacerda y en las próximas horas llegará a la capital el delantero Hernán Barcos. Sin embargo, una pista que soltó la cuenta oficial de Alianza Lima podría anunciar al siguiente fichaje: Wilmer Aguirre, el atacante de 37 años. Antes, ya había llegado otro ex blanquiazul que pegó la vuelta luego de prodigar amor a los colores de La Victoria: Pablo Míguez. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo ex blanquiazul se sumó a la lista de posibles refuerzos, el experimentado arquero Fischer Guevara. ¿Qué tienen en coincidencia los tres?

Para empezar, los tres son confesos hinchas de Alianza Lima, al menos públicamente. Pablo Míguez jugó entre 2014 y 2015 en Alianza Lima y destacó como aguerrido mediocampista. Su siguiente destino fue el Olimpo de Bahía Blanca de Argentina, pero ya en el 2016 mostraba su interés por volver. Seis años después, tras enterarse del descenso de Alianza Lima a la Liga 2, el uruguayo se ofreció de voluntario para llevar a la blanquiazul a Primera.

En la última temporada 2020 fue jugador de Melgar, donde disputó 22 partidos, 20 de ellos como titular, club con el que logró la clasificación a la Copa Sudamericana. Con 33 años, espera consolidarse en el mediocampo blanquiazul y cumplir su promesa pública: llevar a Alianza Lima de vuelta a Primera. Por lo pronto, por las innumerables entrevistas y declaraciones realizadas a inicios de año, queda claro que su sueño era volver al equipo de La Victoria.

Pablo Míguez es nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: GEC)

EL “RAYO” DE LA VICTORIA

El caso de Wilmer Aguirre es bastante curioso. Como Míguez, por muchos años declaró su amor incondicional a Alianza Lima con el objetivo de volver. Incluso a inicios del año pasado dijo que su sueño era retirarse con la camiseta íntima como campeón. Sin embargo, su deseo no tuvo eco y debió consolarse con disputar el ascenso con el equipo de Pirata, donde hizo tres goles en 4 partidos.

Wilmer Aguirre repitió su sueño en cuantas entrevistas concedió: volver a Alianza Lima. Con 37 años, jura que sigue en perfecto estado físico y su cuota goleadora no ha sido mermada por la edad. En 2019, con los colores de Ayacucho FC hizo 2 goles en 24 partidos. El “Zorrito” incluso alzó la voz cuando se enteró de que Hernán Barcos había sido fichado por Alianza Lima con 36 años.

“No hay mucha diferencia de edad, solo un año (Wilmer tiene 37 y Barcos 36). Es la pregunta que me hago. Seguro no soy del agrado del técnico (Carlos Bustos), y mira a otro lado, se respeta. O por ahí analiza mi regreso, no lo sé”, contó el “Zorrito”. Al parecer, sus reclamos dieron finalmente resultado.

La publicación de Alianza Lima sobre el posible regreso de Wilmer Aguirre (Foto:DIFUSIÓN)

EL SORPRENDENTE CASO FISCHER

Lo de Fischer Guevara si supera los límites de la realidad. El portero de 41 años declaró este lunes en un programa local que ya había conversado con la directiva de Alianza Lima y había la posibilidad de ser fichado ante la caída del acuerdo con Salomón Libman. Lo curioso es que aseguró que su llegada sería sencilla, pues llegaba con un auspiciador bajo el brazo, una modalidad poco seria para un club que se jacta de ser profesional pese a haber descendido.

“Hablé con José Bellina (gerente de Alianza Lima) y entre hoy y mañana se define mi tema para Alianza ya que hay reunión de directorio. Se la estoy poniendo fácil a Alianza, estoy llegando por un sponsor. A Alianza no le va a costar. Yo quiero volver y ojalá se dé”, afirmó en Campeonísimo.

