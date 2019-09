Alianza Lima | Wilmer Aguirre, héroe del histórico 4-1 a Estudiantes, habló sobre su retiro | VIDEO

Wilmer Aguirre siempre será recordado por los hinchas de Alianza Lima por ser el gran héroe de aquella histórica goleada por 4-1 a Estudiantes de La Plata, vigente campeón de la Copa Libertadores por el año 2010, luego de un doblete y una actuación memorable. Eso sí, el hoy jugador de Ayacucho FC desea retirarse con la camiseta 'blanquiazul' y espera que pueda ocurrir en un par de años.

"Con 36 años tengo para un par de años más, hasta que el cuerpo diga basta. El sueño siempre ha sido retirarme en Alianza y espero que así pueda ser", indicó Wilmer Aguirre en entrevista con Match Deportivo sobre su deseo de retirarse con la camiseta 'blanquiazul'.

Además recordó la gran cantidad de jugadores importantes con los que ha tenido la oportunidad de compartir con la camiseta de Alianza Lima: "He jugado con Paolo, Jefferson, Guisazola, Wally Sánchez, Waldir, Juan Jayo, infinidad de jugadores con los que pasé en Alianza", añadió el 'Zorrito'.

De otro lado, habló sobre su última etapa en Alianza: "En los últimos años cambió totalmente todo, fui bastante criticado pero he vivido momento espectaculares en el fútbol gracias a Alianza Lima. Quedó marcado para mí y para los hinchas de Alianza y también hay hinchas que no son de Alianza e igual me saludan", agregó el delantero.

Y como no podía ser de otra manera, el 'Zorrito' recordó que "Los goles a Estudiantes quedaron en la historia", aquella memorable actuación donde marcó un doblete y fue elogiado por Mariano Closs y Fernando Niembro.

También puedes leer

'Chorri' Palacios luego de la compra de Sporting Cristal: "Si ya somos grandes, ahora seremos más grandes aún"

Selección peruana: mira cómo luce 'Max Barrios' tras 6 años de su participación en el Sudamericano Sub 17 | FOTO

Sporting Cristal: así fue la presentación oficial de los nuevos dueños del club rimense | FOTOS