Alianza Lima: Wilder Cartagena confesó que el grupo no se llevaba bien con Miguel Ángel Russo

No era el mejor ambiente. Alianza Lima y sus propios jugadores no la pasaron bien en el inicio del 2019 y es que la llegada de Miguel Ángel Russo a La Victoria no se mostró de la mejor manera, tanto así que el volante de la selección peruana lo comparó con Pablo Bengoechea.

"Logré entender que con Pablo Bengoechea los jugadores se sentían muy arropados y con la forma de ser de Miguel Ángel Russo no conectábamos como equipo. Por ejemplo, Ricardo Gareca tampoco es así, no es un entrenador paternalista", confesó el jugador en Movistar Deportes.

@wicarta19: "Bengoechea era un entrenador más paternal. Russo es lo contrario, no conectó con el equipo en ese sentido. Gareca se parece a Russo en ese aspecto" #CartagenaEnAlÁngulo y #AlÁngulo Movistar TV 003/703 HD

Movistar Play https://t.co/eNEWZt1UKX pic.twitter.com/gMofEfrdnY — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) 16 de mayo de 2019

Wilder Cartega aclaró que es lo que él escuchaba de sus compañeros (con respecto a las actitudes de Bengoechea en el 2017 y 2018). "Es lo que yo escuchaba del grupo. Yo estoy un poco más acostumbrado porque afuera no es así. Afuera los técnicos ni te miran y más si eres peruano", contó el exjugador de Veracruz de México.

Además, Cartagena agregó que en el extranjero, si el jugador no demuestra, no tendrá oportunidades. "Hay técnicos que solo te dicen lo que tienes que hacer y ya", agregó en el programa televisivo. El jugador de la selección peruana está dentro de los 40 convocados de Ricardo Gareca para la Copa América.

Asimismo, él manifestó que siempre es importante estar en el radar del técnico y que la idea es siempre estar ahí. "Voy a demostrar lo que puedo dar en cada oportunidad que se me presente", culminó el jugador 'blanquiazul'.

