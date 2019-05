Alianza Lima: Walter Ibáñez y el día que blanquiazules chotearon a Jürgen Klopp, actual DT de Liverpool | VIDEO

La historia que une a Alianza Lima con Jürgen Klopp. No hay ninguna duda de que en las últimas horas el técnico de moda en todo el planeta es el alemán Klopp. El entrenador alemán del Liverpool dio una cátedra al Barcelona en el estadio Anfiel Road de cómo revertir situaciones adversas y no solo lo elimnó de la Champions League sino que lo humilló con un contundente 4-0 que ha sido celebrado por todo el mundo futbolero.

Con respecto a Jürgen Klopp, hay una anécdota del entrenador de Liverpool y Alianza Lima que pocos conocían y que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales. Esta historia fue contada por el exjugador aliancista, Walter Ibáñez, quien reveló a El BOCÓN el encuentro entre los blanquiazules y el entonces técnico del Borussia Dortmund en el año 2013.

"Sí, es cierta la historia con Klopp. Pero no tuve ningún inconveniente con el comando técnico como se dice. Pero, no recuerdo si era el Borussia Dortmund. En ese entonces nos habían invitado a un torneo y estábamos en pretemporada. Ellos (los de Klopp) estaban soltándose y por eso iba a ser muy disparejo. Pero, sí ellos estaban ahí porque justo me parece que habían llegado a las finales del torneo (Champions League)", confesó Walter Ibáñez, quien actualmente juega en el Rambla Juniors de Uruguay.

Más de la historia entre Klopp y Alianza Lima

A raíz de esta revelación de Walter Ibáñez se pudo conocer que fue un asistente técnico de Alianza Lima, quien rechazó el ofrecimiento de Jürgen Klopp de realizar un duelo amistoso con el elenco alemán, pese a la insistencia del hoy finalista de la Champions League 2018-19.

Cabe recordar que en el año 2013 Alianza Lima realizó la pretemporada en España y era dirigido por Wilmar Valencia. Los blanquiazules en su preparación jugaron con dos equipos españoles (Murcia y RSD Alcalá) y un mexicano (Deportivo Guadalajara).

